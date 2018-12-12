В Алтайском крае на трассах ограничат движение из-за военных

Движение ограничат на участках:
- с 16:40 до 19:40 на автодороге «н.п. Контошино — автодорога Р-256 — н.п. Полковниково»;
- с 16:40 до 19:40 на автодороге «(н.п. Косиха) — а/д — Р-256»;
- с 20:40 до 23:40 на автодороге «(н.п. Озеро Красилово) — н.п. Контошино -а/д Р-256 — н.п. Полковниково»;
- с 20:40 до 23:40 на автодороге «(267 км. а/д Р-256) — а/д Р-256 — н.п.Полковниково»;
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.