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В Алтайском крае на трассах ограничат движение из-за военных

Несколько участков дорог в Алтайском крае 13 декабря перекроют из-за планового движения военных колонн, сообщает пресс-служба ГИБДД края.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

Движение ограничат на участках:

  • с 16:40 до 19:40 на автодороге «н.п. Контошино — автодорога Р-256 — н.п. Полковниково»;
  • с 16:40 до 19:40 на автодороге «(н.п. Косиха) — а/д — Р-256»;
  • с 20:40 до 23:40 на автодороге «(н.п. Озеро Красилово) — н.п. Контошино -а/д Р-256 — н.п. Полковниково»;
  • с 20:40 до 23:40 на автодороге «(267 км. а/д Р-256) — а/д Р-256 — н.п.Полковниково»;

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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