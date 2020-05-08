В Алтайском крае начали дорожный ремонт на рубцовской трассе

Ремонт идет с 11 по 18 км, от выезда из Барнаула до поселка Бельмесево. Помимо замены асфальта, там установят барьерное ограждение, построят переходно-скоростные полосы к объектам сервиса и примыканиям, светофоры и новые остановочные павильоны, а также тротуары общей протяженностью 3,7 км.

Далее по направлению к Рубцовску работы начались в Шипуновском и Поспелихинском районах. На участках с 183 по 196 км и с 239 по 249 км выполняют устройство выравнивающего слоя, затем уложат покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» приступили к работам в Троицком районе. Отрезок с 268 по 271 км проходит по логам, сложный рельеф зимой создает затруднения для водителей большегрузного транспорта — решить эту проблему поможет устройство третьей полосы на подъем. Дорожники приступили к расширению земляного полотна.

Также дорожники работают на двух мостах: через Бураниху на 38-м км А-322 и через протоку Оби на подъезде к Барнаулу. Движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме и регулируется с помощью светофора.