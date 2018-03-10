В Алтайском крае неравнодушные помогли улетевшей в кювет и перевернувшейся автоледи

10 марта, в Косихинском районе Алтайского края Toyota Corolla Runx слетела с трассы и перевернулась на крышу. "Перевертыш" помогли поставить на колеса неравнодушные автомобилисты, сообщают очевидцы в группе "Барнаул22".
Помочь попавшей в беду женщине вызвались сразу несколько мужчин. Они перевернули автомобиль, но на дорогу не стали вытаскивать — автомобиль улетел достаточно далеко от трассы. Женщина осталась ждать эвакуатор.
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