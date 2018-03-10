В Алтайском крае неравнодушные помогли улетевшей в кювет и перевернувшейся автоледи

На трассе перевернулся автомобиль.

Сообщается, что за рулем Corolla Runx была 40-летняя женщина. Она ехала одна и в аварии не пострадала. Очевидцы утверждают, что за рулем автомобиля была женщина лет 40-а, которая ехала одна. Во время аварии она не пострадала.

Помочь попавшей в беду женщине вызвались сразу несколько мужчин. Они перевернули автомобиль, но на дорогу не стали вытаскивать — автомобиль улетел достаточно далеко от трассы. Женщина осталась ждать эвакуатор.

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