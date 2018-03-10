Автоновости

В Алтайском крае неравнодушные помогли улетевшей в кювет и перевернувшейся автоледи

Сегодня, 14:09.
Автоновости

10 марта, в Косихинском районе Алтайского края Toyota Corolla Runx слетела с трассы и перевернулась на крышу. "Перевертыш" помогли поставить на колеса неравнодушные автомобилисты, сообщают очевидцы в группе "Барнаул22".

На трассе перевернулся автомобиль.
На трассе перевернулся автомобиль. Фото : vk.com/barneos22.

На трассе перевернулся автомобиль.
На трассе перевернулся автомобиль.
Сообщается, что за рулем Corolla Runx была 40-летняя женщина. Она ехала одна и в аварии не пострадала.  Очевидцы утверждают, что за рулем автомобиля была женщина лет 40-а, которая ехала одна. Во время аварии она не пострадала.

Помочь попавшей в беду женщине вызвались сразу несколько мужчин. Они перевернули автомобиль, но на дорогу не стали вытаскивать — автомобиль улетел достаточно далеко от трассы. Женщина осталась ждать эвакуатор.

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