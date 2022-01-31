В Алтайском крае нет проезда по восьми дорогам (обновлено)

Закрытыми остаются:
- Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, от с. Курья до Змеиногорска;
- Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;
- Батурово — Киприно — Юдиха;
- Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с. Баево — до с. Верх-Суетка, от с. Нижняя Суетка до Славгорода;
- Топчиха — Парфеново — Песчаное, с 32 км по 44 км;
- Алексеевка — Березовка — Солонешное, от с. Соловьиха до с. Березовка;
- Бийск — Усятское — Соусканиха- Верх-Кажа, от с. Усятское до конца трассы;
- Красногорское — Усть-Кажа — Сосновка.
Только для легковых автомобилей открыта дорога Мельниковка — Александровка, с 0 км по 19 км.
Проезд для всех видов транспорта открыли на участке дороги Топчиха — Парфеново — Песчаное от с. Топчиха до с. Парфеново, с км 0+000 по 32+000, полностью на автодороге Подъезд к пос. Комариха и на трассе Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава.
Обновлено 10:40
Движение для всех видов транспорта восстановлено на трассах Топчиха — Парфеново — Песчаное и Мельниковка-Александровка.