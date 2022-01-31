В Алтайском крае нет проезда по восьми дорогам (обновлено)

Движение все еще перекрыто по участкам восьми автодорог в Алтайском крае. По одной трассе проезда нет для большегрузов и автобусов, сообщили 31 января в краевом минтрансе.

Закрытыми остаются:

Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан , от с. Курья до Змеиногорска;

от с. Курья до Змеиногорска; Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области , от Змеиногорска до Рубцовска;

от Змеиногорска до Рубцовска; Батурово — Киприно — Юдиха;

Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород , от с. Баево — до с. Верх-Суетка , от с. Нижняя Суетка до Славгорода;

от с. Баево — до с. Верх-Суетка от с. Нижняя Суетка до Славгорода; Топчиха — Парфеново — Песчаное , с 32 км по 44 км;

с 32 км по 44 км; Алексеевка — Березовка — Солонешное , от с. Соловьиха до с. Березовка;

от с. Соловьиха до с. Березовка; Бийск — Усятское — Соусканиха- Верх-Кажа , от с. Усятское до конца трассы;

от с. Усятское до конца трассы; Красногорское — Усть-Кажа — Сосновка.

Только для легковых автомобилей открыта дорога Мельниковка — Александровка, с 0 км по 19 км.

Проезд для всех видов транспорта открыли на участке дороги Топчиха — Парфеново — Песчаное от с. Топчиха до с. Парфеново, с км 0+000 по 32+000, полностью на автодороге Подъезд к пос. Комариха и на трассе Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава.