Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

В Алтайском крае нет проезда по восьми дорогам (обновлено)

Движение все еще перекрыто по участкам восьми автодорог в Алтайском крае. По одной трассе проезда нет для большегрузов и автобусов, сообщили 31 января в краевом минтрансе.

Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.
Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

Закрытыми остаются:

  • Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, от с. Курья до Змеиногорска;
  • Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;
  • Батурово — Киприно — Юдиха;
  • Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с. Баево — до с. Верх-Суетка, от с. Нижняя Суетка до Славгорода;
  • Топчиха — Парфеново — Песчаное, с 32 км по 44 км;
  • Алексеевка — Березовка — Солонешное, от с. Соловьиха до с. Березовка;
  • Бийск — Усятское — Соусканиха- Верх-Кажа, от с. Усятское до конца трассы;
  • Красногорское — Усть-Кажа — Сосновка.

Только для легковых автомобилей открыта дорога Мельниковка — Александровка, с 0 км по 19 км.

Проезд для всех видов транспорта открыли на участке дороги Топчиха — Парфеново — Песчаное от с. Топчиха до с. Парфеново, с км 0+000 по 32+000, полностью на автодороге Подъезд к пос. Комариха и на трассе Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава.

Обновлено 10:40

Движение для всех видов транспорта восстановлено на трассах Топчиха — Парфеново — Песчаное и Мельниковка-Александровка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость