В Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Движение ограничат с 20:10 до 23:10 на дороге «(ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 — населенный пункт Полковниково».
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
В Алтайском крае из-за планового движения военных колонн 7 февраля перекроют участок дороги, сообщает ГИБДД региона.
Движение ограничат с 20:10 до 23:10 на дороге «(ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 — населенный пункт Полковниково».
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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