В Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Движение ограничат с 17:40 до 20:40 на автодороге «(населенный пункт ЗАТО Сибирский) — а/д — Р-256 — автодорога подъезд к населенному пункту Косиха».
Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.
В Алтайском крае вечером 5 апреля перекроют участки дорог из-за планового движения военных колонн, сообщает ГИБДД региона.
Движение ограничат с 17:40 до 20:40 на автодороге «(населенный пункт ЗАТО Сибирский) — а/д — Р-256 — автодорога подъезд к населенному пункту Косиха».
Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter