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Автоновости

В Алтайском крае ограничат движение из-за военных

В Алтайском крае вечером 5 апреля перекроют участки дорог из-за планового движения военных колонн, сообщает ГИБДД региона.

Пробки.
Пробки.
СС0

Движение ограничат с 17:40 до 20:40 на автодороге «(населенный пункт ЗАТО Сибирский) — а/д — Р-256 — автодорога подъезд к населенному пункту Косиха».

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

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