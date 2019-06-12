В Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Движение ограничат с 4:40 до 7:40 на автодороге «населенный пункт Косиха — а/д Р-256 — населенный пункт Сибирский».
Автомобилистов призывают отнестись к ситуации с пониманием.
Из-за планового движения военных колонн в Алтайском крае 13 июня перекроют участки дороги, сообщает ГИБДД региона.
Движение ограничат с 4:40 до 7:40 на автодороге «населенный пункт Косиха — а/д Р-256 — населенный пункт Сибирский».
Автомобилистов призывают отнестись к ситуации с пониманием.
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