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Автоновости

В Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Из-за планового движения военных колонн в Алтайском крае 13 июня перекроют участки дороги, сообщает ГИБДД региона.

Дорожный конус.
Дорожный конус.
СС0

Движение ограничат с 4:40 до 7:40 на автодороге «населенный пункт Косиха — а/д Р-256 — населенный пункт Сибирский».

Автомобилистов призывают отнестись к ситуации с пониманием.

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