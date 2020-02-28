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Автоновости

В Алтайском крае ограничили проезд по семи трассам

Из-за непогоды в Алтайском крае полностью закрыли движение на трех трассах. Еще на четырех движение ограничено для большегрузов и пассажирского транспорта, сообщили в краевом минтрансе.

Метель, ГИБДД.
Метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

Полностью закрыты дороги:

  • Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области, от г. Змеиногорска до г. Рубцовска;
  • Алейск-Чарышское, от с. Новокалманка Усть-Калманского района до с. Маралиха Чарышского района;
  • Алейск-Петропавловка-Смоленское с км 143+000 по 231+000.

Для грузовых автомобилей и автобусов:

  • Р-256 «Чуйский тракт» закрыта для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов на участке от Новоалтайска до Бийска (213−345 км) с 12:00 (8:00 МСК);
  • Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области, от г. Бийск до с. Целинное;
  • Бийск-Белокуриха, с км 6+100 по 63+934 км;
  • Бийск-Карабинка-граница Республики Алтай, на всем протяжении с км 0+000 по 113+772 км.

На трассах Алейск-Петропавловское-Смоленское, от г. Алейска до р.ц. Усть-Чарышская Пристань, и Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Республики Казахстан, от с. Поспелиха до с. Курья, движение открыли.

По предварительному прогнозу погода улучшится к 20:00.

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