В Алтайском крае ограничили проезд по семи трассам

Полностью закрыты дороги:
- Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области, от г. Змеиногорска до г. Рубцовска;
- Алейск-Чарышское, от с. Новокалманка Усть-Калманского района до с. Маралиха Чарышского района;
- Алейск-Петропавловка-Смоленское с км 143+000 по 231+000.
Для грузовых автомобилей и автобусов:
- Р-256 «Чуйский тракт» закрыта для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов на участке от Новоалтайска до Бийска (213−345 км) с 12:00 (8:00 МСК);
- Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области, от г. Бийск до с. Целинное;
- Бийск-Белокуриха, с км 6+100 по 63+934 км;
- Бийск-Карабинка-граница Республики Алтай, на всем протяжении с км 0+000 по 113+772 км.
На трассах Алейск-Петропавловское-Смоленское, от г. Алейска до р.ц. Усть-Чарышская Пристань, и Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Республики Казахстан, от с. Поспелиха до с. Курья, движение открыли.
По предварительному прогнозу погода улучшится к 20:00.