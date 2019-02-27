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Автоновости

В Алтайском крае опрокинулся рефрижератор Volvo, есть пострадавшие

На Чуйском тракте вечером 26 февраля опрокинулся рефрижератор Volvo. В аварии пострадали два человека, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ГИБДД, метель, помощь на дороге.
ГИБДД, метель, помощь на дороге.
УГИБДД по Алтайскому краю

Предварительно установлено, что ДТП произошло около 19:35 на 334 км Чуйского тракта, в районе поворота на село Шубенка Зонального района. Водитель грузовика двигался со стороны Бийска в направлении Барнаула, не учел дорожные условия, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП 43-летний водитель и 58-летний пассажир получили ушибы, пострадавших не госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Решают вопрос о привлечении спецтехники для поднятия грузовика и его транспортировки.

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