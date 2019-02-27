В Алтайском крае опрокинулся рефрижератор Volvo, есть пострадавшие

Предварительно установлено, что ДТП произошло около 19:35 на 334 км Чуйского тракта, в районе поворота на село Шубенка Зонального района. Водитель грузовика двигался со стороны Бийска в направлении Барнаула, не учел дорожные условия, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
В результате ДТП 43-летний водитель и 58-летний пассажир получили ушибы, пострадавших не госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Решают вопрос о привлечении спецтехники для поднятия грузовика и его транспортировки.