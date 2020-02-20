В Алтайском крае открыли движение на нескольких дорогах

Движение было восстановлено на следующих дорогах:
- Шипуново-Краснощеково-Курья, от с. Краснощеково до с. Курья;
- Алейск-Чарышское, от Алейска до с. Усть-Калманка.
- А-322-Горняк-Староалейское, от Горняка до с. Староалейское Третьяковского района.
Проезд все еще закрыт на шести участках трасс:
- Алейск-Чарышское, от с. Усть-Калманка до с. Маралиха Чарышского района;
- Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;
- Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан;
- Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с. Нижняя Суетка до поворота на поселок им. Владимира Ильича в Суетском районе;
- Алейск — Петропавловское — Смоленское, от Алейска до с. Усть-Чарышская Пристань.