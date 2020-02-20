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Автоновости

В Алтайском крае открыли движение на нескольких дорогах

В Алтайском крае открыли движение на трех ранее перекрытых из-за непогоды дорогах. Об этом сообщили в краевом минтрансе.

Дорога зимой.
Дорога зимой.
СС0

Движение было восстановлено на следующих дорогах:

  • Шипуново-Краснощеково-Курья, от с. Краснощеково до с. Курья;
  • Алейск-Чарышское, от Алейска до с. Усть-Калманка.
  • А-322-Горняк-Староалейское, от Горняка до с. Староалейское Третьяковского района.

Проезд все еще закрыт на шести участках трасс:

  • Алейск-Чарышское, от с. Усть-Калманка до с. Маралиха Чарышского района;
  • Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;
  • Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан;
  • Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с. Нижняя Суетка до поворота на поселок им. Владимира Ильича в Суетском районе;
  • Алейск — Петропавловское — Смоленское, от Алейска до с. Усть-Чарышская Пристань.
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