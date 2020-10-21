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В Алтайском крае построили мост за 430 млн рублей

В Кытмановском районе Алтайского края открыли движение по новому мосту через Чумыш. Строительство сооружения обошлось в 430 млн рублей, сообщили в краевом минтрансе.

Новый мост через Чумыш в Кытмановском районе.
Новый мост через Чумыш в Кытмановском районе.
mintrans22.ru

Мост должны были завершить осенью 2021 года, но дорожники уложились раньше.

«Мост стратегически важен для жителей и гостей региона, по нему проходит несколько школьных маршрутов, также он соединяет две части села и является выходом на Кемеровскую область», — отметил глава минтранса Александр Дементьев.

Новый мост через Чумыш в Кытмановском районе.
Новый мост через Чумыш в Кытмановском районе.
mintrans22.ru

Мост длиной более 170 метров заменил сооружение, которое строили еще в 60-е. Новый прослужит не менее 100 лет, уверены специалисты.

У моста четыре пролета из металла и монолитные опоры, обустроены тротуары, освещение и подходы.

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