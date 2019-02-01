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1 февраля
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Автоновости

В Алтайском крае отменили десятки автобусных рейсов из-за аномальных морозов

С утра 1 февраля пассажиры столкнулись с невозможностью уехать на автобусах из Барнаула. В связи с аномальными морозами перевозчики отменили десятки рейсов. Проблема сохранится и 2 февраля.

Барнаульский автовокзал в метель.
Барнаульский автовокзал в метель.
Лидия Соколова

Как сообщает «Барнаульский автовокзал», с утра 1 февраля отменили ряд рейсов на Бийск, Алейск, Рубцовск, Новосибирск, Новокузнецк, Кемерово, Томск, Красноярск, Павлодар, Усть-Каменогорск и ряд сел Алтайского края — всего около 40.

2 февраля не выйдут в рейс автобусные маршруты на Алейск, Рубцовск, Белокуриху, Новокузнецк, Новосибирск, Горно-Алтайск, Риддер и десятки алтайских сел.

Уточнить расписание можно по телефону единой круглосуточной справочной автовокзала: 8 (3852) 61-79-79.

Напомним, 2 февраля в Алтайском крае ожидаются морозы в пределах −35…−40 ночью, местами до -45, днем −26…−31.

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