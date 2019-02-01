В Алтайском крае отменили десятки автобусных рейсов из-за аномальных морозов

Как сообщает «Барнаульский автовокзал», с утра 1 февраля отменили ряд рейсов на Бийск, Алейск, Рубцовск, Новосибирск, Новокузнецк, Кемерово, Томск, Красноярск, Павлодар, Усть-Каменогорск и ряд сел Алтайского края — всего около 40.
2 февраля не выйдут в рейс автобусные маршруты на Алейск, Рубцовск, Белокуриху, Новокузнецк, Новосибирск, Горно-Алтайск, Риддер и десятки алтайских сел.
Уточнить расписание можно по телефону единой круглосуточной справочной автовокзала: 8 (3852) 61-79-79.
Напомним, 2 февраля в Алтайском крае ожидаются морозы в пределах −35…−40 ночью, местами до -45, днем −26…−31.