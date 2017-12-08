В Алтайском крае парень угнал машину, слетел с трассы и убежал

В Алтайском крае полицейские задержали несовершеннолетнего, которого подозревают угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, злоумышленники ночью 5 декабря угнали автомобиль ВАЗ-21099. Машина была припаркована у дома на улице Солнечная. Владелец не закрыл автомобиль и оставил ключи в замке зажигания.
Пропавшую машину нашли утром на следующий день. Поврежденный автомобиль был в кювете.
Подозреваемого в угоне вскоре задержали. Им оказался 16-летний местный житель. Парень рассказал, что хотел прокатиться и вернуть автомобиль, но его занесло на скользкой дороге. Сельчанин оказался родственником владельца машины.
Полицейские проводят проверку.
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