В Алтайском крае парень угнал машину, слетел с трассы и убежал. Фото : ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае парень угнал машину, слетел с трассы и убежал. Фото : ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, злоумышленники ночью 5 декабря угнали автомобиль ВАЗ-21099. Машина была припаркована у дома на улице Солнечная. Владелец не закрыл автомобиль и оставил ключи в замке зажигания.

Пропавшую машину нашли утром на следующий день. Поврежденный автомобиль был в кювете.

Подозреваемого в угоне вскоре задержали. Им оказался 16-летний местный житель. Парень рассказал, что хотел прокатиться и вернуть автомобиль, но его занесло на скользкой дороге. Сельчанин оказался родственником владельца машины.

Полицейские проводят проверку.

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