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Автоновости
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В Алтайском крае пассажирский автобус попал в массовое ДТП

25 января в Бийске в аварию попал пассажирский автобус 101-го маршрута. На скользкой дороге водитель не справился с управлением и собрал перед собой «паровозик» из грузовой «Газели», легкового автомобиля Renault Logan и микроавтобуса, пишет «Аварком Бийск».

В Бийске пассажирский ПАЗ собрал "паровозик". 25 января 2019 года.
В Бийске пассажирский ПАЗ собрал "паровозик". 25 января 2019 года.
vk.com/avarcomdtp

ДТП случилось на улице Вали Максимовой. О потерпевших не сообщается.

Тем временем возле педуниверситета в аварию пала УАЗ Почты России, сообщает «Инцидент Бийск».

В Бийске в ДТП попала машина Почты России.
В Бийске в ДТП попала машина Почты России.
vk.com/incident22
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