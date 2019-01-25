В Алтайском крае пассажирский автобус попал в массовое ДТП

ДТП случилось на улице Вали Максимовой. О потерпевших не сообщается.
Тем временем возле педуниверситета в аварию пала УАЗ Почты России, сообщает «Инцидент Бийск».
В Бийске в ДТП попала машина Почты России.
vk.com/incident22
25 января в Бийске в аварию попал пассажирский автобус 101-го маршрута. На скользкой дороге водитель не справился с управлением и собрал перед собой «паровозик» из грузовой «Газели», легкового автомобиля Renault Logan и микроавтобуса, пишет «Аварком Бийск».
ДТП случилось на улице Вали Максимовой. О потерпевших не сообщается.
Тем временем возле педуниверситета в аварию пала УАЗ Почты России, сообщает «Инцидент Бийск».
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter