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Автоновости

В Алтайском крае закроют для движения 70 км Чуйского тракта

Ночью 27 мая в Алтайском крае перекроют Чуйский тракт, сообщает алтайская ГИБДД. Движение запретят для всех видов транспорта с 3:40 до 7:00 на участке от села Полковниково (Косихинский район) до ЗАТО Сибирского.

Р-256 Чуйский тракт.
Р-256 Чуйский тракт.
http://rosavtodor.ru/ (CC BY 4.0)

Ограничение связано с плановым движением военных колонн. Госавтоинспекция Алтайского края призывает автовладельцев отнестись с пониманием к затрудненной дорожной обстановке.

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