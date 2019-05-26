В Алтайском крае закроют для движения 70 км Чуйского тракта

Ограничение связано с плановым движением военных колонн. Госавтоинспекция Алтайского края призывает автовладельцев отнестись с пониманием к затрудненной дорожной обстановке.
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Ночью 27 мая в Алтайском крае перекроют Чуйский тракт, сообщает алтайская ГИБДД. Движение запретят для всех видов транспорта с 3:40 до 7:00 на участке от села Полковниково (Косихинский район) до ЗАТО Сибирского.
Ограничение связано с плановым движением военных колонн. Госавтоинспекция Алтайского края призывает автовладельцев отнестись с пониманием к затрудненной дорожной обстановке.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter