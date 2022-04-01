1 апреля
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Автоновости

В Алтайском крае временно перекроют дорогу из-за подтопления

В Алтайском крае временно перекроют трассу из-за подтопления талыми водами.

Дорожный знак, дорога.
Дорожный знак, дорога.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Речь идет о трассе Алейск — Безголосово — К-13.

Альтернативный проезд до села Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское, пишет пресс-служба Минтранса региона.

«В период активного снеготаяния на автодороге Алейск — Безголосово — К-13 произошел резкий подъем талых вод до уровня моста через реку Алей. На месте установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки. Движение ограничено», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Чуйский тракт от Новоалтайска до Бийска расширят до четырех полос. Работы планируют завершить в 2028 году.

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