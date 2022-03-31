31 марта
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Автоновости

Чуйский тракт от Новоалтайска до Бийска расширят до четырех полос

Чуйский тракт на участке от Новоалтайска до Бийска в Алтайском крае расширят с двух до четырех полос. Об этом сообщил главный инженер Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» Сергей Рубаненко.

Участок Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края.
Участок Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края.
Altapress.ru.

Работы планируют завершить в 2028 году.

«По территории Алтайского края протяженность Чуйского тракта без подъезда к Барнаулу и обхода Бийска составляет 284 км, из которых в работе по расширению с двух полос до четырех находятся 43 км, из них 24,5 км введем в эксплуатацию в этом году. До 2028 года мы планируем от Новоалтайска до Бийска сделать трассу полностью четырехполосную», — заявил Рубаненко.

Он также подчеркнул, что мере выделения средств в программу расширения будут включать новые участки дороги, пишет ТАСС.

Рубаненко уверен, что дефицита стройматериалов не будет, так как их основная часть — местная, а основную часть материалов на сезон дорожники закупили заранее.

В целом по территории региона до четырех полос необходимо расширить 192 км общей протяженности Чуйского тракта.

Ранее стало известно, что участок Чуйского тракта от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула (км 135 — км 143) в Тальменском районе расширят до четырех полос к 2023 году.

Аналогичные работы начнутся в Первомайском районе у садоводческого товарищества «Огоньки» (км 230 — км 234) и в Косихинском — от поворота на райцентр в сторону Бийска (км 243 — км 250).

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