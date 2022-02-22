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Жизнь

Расширение 40 км Чуйского тракта до четырех полос закончат к 2023 году

В Алтайском крае до конца 2022 года завершат расширение с двух до четырех полос 20 км Чуйского тракта. Остальные 19 км введут в строй в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе упрдор «Алтай».

Участок Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края.
Участок Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края.
Altapress.ru.

Речь идет об участке от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула (км 135 — км 143) в Тальменском районе. Встречные потоки там разделят барьерным ограждением, организуют разворотные петли с переходно-скоростными полосами для съезда к объекту дорожного сервиса.

Аналогичные работы начнутся в Первомайском районе у садоводческого товарищества «Огоньки» (км 230 — км 234) и в Косихинском — от поворота на райцентр в сторону Бийска (км 243 — км 250).

Завершить все три объекта планируется до конца 2023 года.

Расширение федеральной трассы продолжатся еще на четырех участках, ввод в эксплуатацию которых намечен на этот год. Два объекта в Тальменском районе и еще два — на маршруте от Барнаула к Республике Алтай.

К лету дорожники собираются открыть движение по участку, построенному в 2021 году (км 216 — км 223).

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