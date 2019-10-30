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Автоновости

В Алтайском крае перекроют движение на автодорогах из-за военных колонн

ГИБДД предупредила алтайских водителей о перекрытиях нескольких участков дорог из-за военных колонн.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

30 октября для всех видов транспорта движение закроют дважды:

  • с 15:50 до 18:50 на автодороге «н.п. Новокраюшкино — а/д Новокраюшкино-Первомайское — полевой район (а/д Новокраюшкино-Первомайское)»;
  • с 23:50 до 2:50 31 октября на автодороге «полевой район — а/д Первомайское-Новокраюшкино — н.п. Новокраюшкино» и «полевой район (а/д Первомайское-Новокраюшкино) — а/д Первомайское-Новокраюшкино — н.п. Новокраюшкино».

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к дорожной обстановке.

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