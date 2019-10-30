В Алтайском крае перекроют движение на автодорогах из-за военных колонн

30 октября для всех видов транспорта движение закроют дважды:
- с 15:50 до 18:50 на автодороге «н.п. Новокраюшкино — а/д Новокраюшкино-Первомайское — полевой район (а/д Новокраюшкино-Первомайское)»;
- с 23:50 до 2:50 31 октября на автодороге «полевой район — а/д Первомайское-Новокраюшкино — н.п. Новокраюшкино» и «полевой район (а/д Первомайское-Новокраюшкино) — а/д Первомайское-Новокраюшкино — н.п. Новокраюшкино».
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к дорожной обстановке.