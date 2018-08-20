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Под Барнаулом на два дня перекроют дороги из-за военных

20 и 21 августа в Алтайском крае ограничат движение на нескольких автодорогах из-за военных колонн.

Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года.
Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года.
vk.com/barneos22
  • 20 августа с 11:30 до 13:50 на автодороге «Косиха — Барнаул — а\д Р-256 (населенный пункт Украинский)»;
  • 20 августа с 17:40 до 20:00 на автодороге «(населенный пункт Украинский) — а/д Р-256 — Косиха — Барнаул»;
  • 21 августа с 21:40 до 23:55 на автодороге «(населенный пункт Новокраюшкино) — Новокраюшкино — Первомайское»;
  • 21 августа с 19:30 до 21:00 на автодороге «(населенный пункт Новокраюшкино) — Новокраюшкино — Первомайское (а/д Новокраюшкино — Первомайское)»;
  • 21 августа с 21:30 до 1:00 на автодороге «(населенный пункт Новокраюшкино) — Новокраюшкино — Первомайское — а\д Р-256 (населенный пункт Озерки)».

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации.

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