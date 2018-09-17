Читайте нас в соцсетях
17 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Автоновости
308

В Алтайском крае перевернулся автобус, пострадали 15 человек

В Мамонтовсокм районе поздно ночью 17 сентября опрокинулся автобус. Помощь медиков понадобилась 15 пассажирам, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

ДТП произошло в 1:40 на 102 километре дороги «Павловск — Ребриха — Буканское», в двух километрах от села Буканское. По предварительной информации, водитель автобуса Setra S215HD не справился с управлением и выехал на левую обочину. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

В салоне было 42 пассажира. В результате аварии 15 человек получили ушибы и ссадины. Пострадавшим помогли медики в ЦРБ села Мамонтово.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в ликвидации последствий ДТП участвовали 20 человек и 10 единиц техники от РСЧС. В ведомстве отмечают, что на дороге не перекрывали движение.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка