В Алтайском крае перевернулся автобус, пострадали 15 человек

ДТП произошло в 1:40 на 102 километре дороги «Павловск — Ребриха — Буканское», в двух километрах от села Буканское. По предварительной информации, водитель автобуса Setra S215HD не справился с управлением и выехал на левую обочину. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

В салоне было 42 пассажира. В результате аварии 15 человек получили ушибы и ссадины. Пострадавшим помогли медики в ЦРБ села Мамонтово.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в ликвидации последствий ДТП участвовали 20 человек и 10 единиц техники от РСЧС. В ведомстве отмечают, что на дороге не перекрывали движение.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.