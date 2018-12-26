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Автоновости
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В Алтайском крае перевернулся автомобиль сельсовета с тремя людьми внутри

На одной из улиц Камня-на-Оби днем 26 декабря опрокинулся автомобиль УАЗ. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и пожарные, пишут «Каменские известия».

ДТП в Камне-на-Оби 26 декабря.
ДТП в Камне-на-Оби 26 декабря.
"Каменские известия", izvestiy-kamen.ru

Автомобиль крутихинского сельсовета ехал в районный дворец культуры на окружную детскую елку. В салоне кроме водителя были медик и председатель комитета по социально-трудовым отношениям Крутихинского района. Медработнику не хватило места в автобусе, который вез школьников на новогоднее мероприятие.

Валерий Коминар, председатель комитета по социально-трудовым отношениям Крутихинского района, рассказал, что автомобиль опрокинулся из-за огромной колеи на дороге. Водитель не справился с управлением и УАЗ «закрутило», вышвырнув на обочину. Пострадавших нет.

Спасатели подцепили к автомобилю трос и поставили УАЗ на коелса. После аварии у машины осталось несколько вмятин на кузове.

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