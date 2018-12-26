В Алтайском крае перевернулся автомобиль сельсовета с тремя людьми внутри

Автомобиль крутихинского сельсовета ехал в районный дворец культуры на окружную детскую елку. В салоне кроме водителя были медик и председатель комитета по социально-трудовым отношениям Крутихинского района. Медработнику не хватило места в автобусе, который вез школьников на новогоднее мероприятие.
Валерий Коминар, председатель комитета по социально-трудовым отношениям Крутихинского района, рассказал, что автомобиль опрокинулся из-за огромной колеи на дороге. Водитель не справился с управлением и УАЗ «закрутило», вышвырнув на обочину. Пострадавших нет.
Спасатели подцепили к автомобилю трос и поставили УАЗ на коелса. После аварии у машины осталось несколько вмятин на кузове.