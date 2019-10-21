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Автоновости

В Алтайском крае перевернулся «КамАЗ» с углем

21 октября в Камне-на-Оби перевернулся «КамАЗ» груженый углем, пишут «Каменские известия».

В Камне-на-Оби перевернулся большегруз с углем.
В Камне-на-Оби перевернулся большегруз с углем.
https://izvestiy-kamen.ru

Большегруз опрокинулся на встречной полосе после столкновения с Toyota Corolla. Уголь рассыпался.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Данных о пострадавших нет.

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