В Алтайском крае перевернулся «КамАЗ» с углем

Большегруз опрокинулся на встречной полосе после столкновения с Toyota Corolla. Уголь рассыпался.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Данных о пострадавших нет.
21 октября в Камне-на-Оби перевернулся «КамАЗ» груженый углем, пишут «Каменские известия».
Большегруз опрокинулся на встречной полосе после столкновения с Toyota Corolla. Уголь рассыпался.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Данных о пострадавших нет.
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