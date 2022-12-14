14 декабря
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Автоновости

В Алтайском крае почти 23 млрд рублей направили на развитие дорожного хозяйства

На развитие дорожного хозяйства в Алтайском крае направили 22,9 млрд рублей в 2022 году. Отремонтированы примерно 800 километров дорог, сообщил министр транспорта региона Антон Воронов. Об этом пишет «Интерфакс».

Ремонтные работы, перекрытие дорог, сигнальная лента.
Ремонтные работы, перекрытие дорог, сигнальная лента.
altapress.ru

По словам Воронова, с начала года объем средств составил 18,3 млрд рублей. Но его удалось увеличить до 22,9 млрд рублей.

«В 2021 году общий объем был 15,5 млрд рублей», — сказал министр.

Он отметил, что годовой план дорожных работ в крае выполнили. Порядка 800 километров дорог построили, реконструировали и отремонтировали. Кроме того, довели до нормативного состояния 28 мостов и водопропускных труб.

С 2018-го для предприятий дорожного хозяйства закупили 280 единиц техники, для муниципалитетов — 278, добавил Воронов.

Глава ведомства уточнил, что в 2023 году в крае планируют работы с 560 километрами автодорог и 36 искусственными сооружениями.

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