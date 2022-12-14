В Алтайском крае почти 23 млрд рублей направили на развитие дорожного хозяйства

По словам Воронова, с начала года объем средств составил 18,3 млрд рублей. Но его удалось увеличить до 22,9 млрд рублей.
«В 2021 году общий объем был 15,5 млрд рублей», — сказал министр.
Он отметил, что годовой план дорожных работ в крае выполнили. Порядка 800 километров дорог построили, реконструировали и отремонтировали. Кроме того, довели до нормативного состояния 28 мостов и водопропускных труб.
С 2018-го для предприятий дорожного хозяйства закупили 280 единиц техники, для муниципалитетов — 278, добавил Воронов.
Глава ведомства уточнил, что в 2023 году в крае планируют работы с 560 километрами автодорог и 36 искусственными сооружениями.
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