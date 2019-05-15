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Автоновости

В Алтайском крае поезд протаранил легковушку

В Алтайском крае утром 15 мая поезд столкнулся с автомобилем «Нива», который выехал на железнодорожный переезд, сообщает минтранс региона.

ДТП в Алтайском крае 15 мая.
ДТП в Алтайском крае 15 мая.
Западно-Сибирская железная дорога.

ДТП произошло в 11:49 на железнодорожном переезде 752 км между станциями Воронежская-Молодежная и Среднесибирская Алтайского региона. Водитель автомобиля «Нива» выехал на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — отмечают в минтрансе.

В результате ДТП никто не пострадал, на график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло. На месте аварии работает комиссия.

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