В Алтайском крае поезд протаранил легковушку

ДТП произошло в 11:49 на железнодорожном переезде 752 км между станциями Воронежская-Молодежная и Среднесибирская Алтайского региона. Водитель автомобиля «Нива» выехал на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом.
«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — отмечают в минтрансе.
В результате ДТП никто не пострадал, на график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло. На месте аварии работает комиссия.