Автомобиль перевернулся на крышу: на алтайской трассе в ДТП пострадали два человека

На алтайской трассе 12 апреля столкнулись три автомобиля, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД Алтайского края. В аварии пострадали два человека.
ДТП произошло на Чуйском тракте в 8:30. По предварительной информации, ВАЗ-2110 под управлением 37-летнего водителя столкнулся с другим ВАЗом. После этого автомобиль врезался в Toyota Corona, которым управлял 26-летний мужчина.
На снимках видно, что от удара у Toyota смяло переднюю часть. Автомобиль ВАЗ перевернулся на крышу.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Барнауле 11 апреля Toyota RAV4 насмерть сбила двух человек.
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