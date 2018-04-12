Автомобиль перевернулся на крышу: на алтайской трассе в ДТП пострадали два человека

ДТП произошло на Чуйском тракте в 8:30. По предварительной информации, ВАЗ-2110 под управлением 37-летнего водителя столкнулся с другим ВАЗом. После этого автомобиль врезался в Toyota Corona, которым управлял 26-летний мужчина.

На снимках видно, что от удара у Toyota смяло переднюю часть. Автомобиль ВАЗ перевернулся на крышу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Барнауле 11 апреля Toyota RAV4 насмерть сбила двух человек.

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