ГАЗ 67 продают в Красногорском районе за 370 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

В Алтайском крае продают раритетный ГАЗ - 67 продают за 370 тыс. рублей.

ГАЗ - 67 выпустили в 1951 году.

Владелец отмечает, что автомобиль уже готов под покраску.

История автомобиля

ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б (с января 1944 года) были советскими военными автомобилями общего назначения, полноприводными, выпускавшимися компанией ГАЗ начиная с 1943 года. К концу войны это был советский эквивалент джипа времен Второй мировой войны.

ГАЗ-67 был дальнейшим развитием более раннего ГАЗ-64. Основным усовершенствованием стала более широкая колея на 1446 мм. Он также имел усиленную раму шасси, увеличенный топливный бак и другие усовершенствования.

Он приводился в действие немного более мощной версией ГАЗ М1 с четырех цилиндровым бензиновым двигателем объемом 3280 куб.см мощностью 54 лошадиных сил и развивал максимальную скорость 90 км /ч (56 миль в час).

Производство началось 23 сентября 1943 года (был выпущен первый серийный автомобиль). С января 1944 года его заменил ГАЗ-67Б, который претерпел дальнейшие механические усовершенствования.

Новому владельцу достанется запасной двигатель, коробка, раздатка и мосты.

У данной модели бензиновый двигатель на 3,3 л, механическая коробка передач и 54 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что за «свободную» машину продают в Барнауле за 7,9 млн рублей.