Автоновости

В Алтайском крае продолжает падать спрос на проезд в междугородних автобусах

Сегодня, 11:02.
Автоновости

Пассажиропоток "Барнаульского автовокзала" за три квартала 2017 года упал на 1,9%. В 2016 году падение составляло 3,3%. Об этом altapress.ru сообщил директор предприятия Алексей Богданов.

Зима. Дорога. Поземка. Автобус.
Зима. Дорога. Поземка. Автобус. Фото : Настасья Коваленко.

Постепенное снижение пассажиропотока в Алтайском крае наблюдается с 2007 года. Алексей Богданов объясняет негативный тренд прежде всего двумя факторами: ухудшением экономической ситуации в стране (и в регионе в частности), а также демографическими процессами — в районах края остается все меньше экономически активного населения.

С другой стороны, снижению спроса на автобусы способствует увеличение автопарка личного транспорта и развитие интернет-технологий — ехать в Барнаул чтобы купить что-либо или получить госуслугу для жителей села в ряде случаев больше не требуется.

Темпы падения пассажиропотока "Барнаульского автовокзала" замедлились. Например, в 3-м квартале 2014 этот показатель составлял 8%, а в первом полугодии 2015 — 5%.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus