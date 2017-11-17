В Алтайском крае продолжает падать спрос на проезд в междугородних автобусах

Постепенное снижение пассажиропотока в Алтайском крае наблюдается с 2007 года. Алексей Богданов объясняет негативный тренд прежде всего двумя факторами: ухудшением экономической ситуации в стране (и в регионе в частности), а также демографическими процессами — в районах края остается все меньше экономически активного населения.

С другой стороны, снижению спроса на автобусы способствует увеличение автопарка личного транспорта и развитие интернет-технологий — ехать в Барнаул чтобы купить что-либо или получить госуслугу для жителей села в ряде случаев больше не требуется.

Темпы падения пассажиропотока "Барнаульского автовокзала" замедлились. Например, в 3-м квартале 2014 этот показатель составлял 8%, а в первом полугодии 2015 — 5%.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.