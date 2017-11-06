В Барнауле изменилась схема движения по Привокзальной площади

Заезжать на площадку автомобили теперь должны со стороны автовокзала, а выезжать с противоположной стороны — у здания поста №1. Кроме того, с 7 ноября выделят дополнительную полосу для выезда на проспект Строителей с Привокзальной площади.

Напомним, круглосуточная парковка на 150 машиномест заработала 25 октября. В первый месяц она будет бесплатной. С 25 ноября стоимость одного часа, по предварительным данным, составит 50 рублей. Первые 20 минут для всех пользователей будут бесплатными. Полностью от оплаты освободят инвалидов и водителей авто экстренных служб.

Оператором парковки стал муниципальный "Автодорстрой".

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