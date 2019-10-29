В Алтайском крае пьяная сельчанка разъезжала на кроссовере

Сотрудники ГИБДД в селе Новоегорьевское Егорьевского района задержали 39-летнюю женщину, которая села за руль в нетрезвом виде. Оказалось, что так она поступает не в первый раз, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Задержанную автоледи на Toyota Harrier проверили по базе данных. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за то, что отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Теперь в отноешнии женщины возбудили уже уголовное дело по статье 264 прим.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Полицейские призывают граждан с активной гражданской позицией не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей, оказывать содействие правоохранительным органам и сообщать о пьяных водителях.