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Автоновости

В Алтайском крае пьяный мужчина переехал жену на автомобиле родственника

В селе Соколово Зонального района 11 апреля мужчина сбил свою жену, пишут в группе «Инцидент Барнаул».

Скорая помощь. Реанимобиль.
Скорая помощь. Реанимобиль.
Анна Зайкова.

Пользователи сообщают, что сельчане выпивали. Вскоре 63-летний хозяин дома взял ключи от машины родственника и сел за руль. По информации очевидцев, мужчина был пьян и никогда не управлял автомобилем. Возле дворов он якобы начал дрифтовать.

На улице в тот момент находились соседские маленькие дети. В какой-то момент на пути автомобиль оказалась жена и он ее сбил, к счастью только её, задними колёсами переехал плечо. У неё сломана ключица, — сообщают пользователи.

Одна из очевидцев пишет, что вскоре к месту ЧП приехали медики и полицейские. Машину забрали на штрафстоянку, а мужчину арестовали. Пострадавшую увезли и в больницу, где ей наложили гипс.

В ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru подтвердили факт этого ДТП. Пьяный мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21011 и при движении задним ходом сбил 53-летнюю женщину. Ей оказали помощь, не госпитализировали.

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