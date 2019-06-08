В Алтайском крае пьяный водитель иномарки протаранил автобус с детьми

Вечером 7 июня на трассе между селами Савушка и Курья произошло ДТП. Автомобиль Mitsubishi Pajero врезался в автобус Ford Transit, в котором находились дети, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

ДТП произошло в Курьинском районе на трассе регионального значения 01К-09 — на 74 километре автодороги Поспелиха-Курья-Третьяково. За рулем Mitsubishi Pajero находился мужчина 1983 года рождения. «Инцидент Барнаул» пишет, что он был пьян, поэтому не справился с управлением и столкнулся с автобусом. В нем было 17 человек — 13 детей в возрасте 14−16 лет, трое взрослых и водитель.

Дети — учащиеся спортивной школы олимпийского резерва Барнаула. Они вторым автобусом направлены в гостиницу Курьи", — сообщили в МЧС России.

В результате ДТП никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал. Всего на оперативное событие привлекалось: 7 человек, 3 единицы техники, из них от МЧС России: 2 человека, 1 единица техники.