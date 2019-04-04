В Алтайском крае раскрыли сговор дорожников при ремонте мостов

«Южное ДСУ» (Алейск) и две новосибирскими фирмы вступили в сговор при проведении торгов на ремонт мостов в Алтайском крае. Общая сумма заключенных контрактов составила 77,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевого УФАС

Алтайские дорожники и два ООО («Мосты Сибири и антикоррозийные технологии» и «Западно Сибирский центр антикоррозийной защиты») при проведении торгов по ремонту мостов в крае уступали друг другу.

Участников торгов интересовали разные объекты, выставленные заказчиком в один аукцион. Одна из компаний специально не принимала участия в торгах, несмотря на допуск, чтобы ценовая борьба шла между двумя другими участниками.

В результате новосибирсцы сделали один шаг в 0,5% от начальной цены и прекратили конкурентные действия, а контракт получило алтайское «Южное ДСУ», снизившее цену на 1%.

После торгов победитель в день подписания контракта, заключил с проигравшим участником договор на субподрядные работы по одному из объектов аукциона.

При этом компании нарушили несколько норм антимонопольного законодательства: своевременно не организовали процедуру закупки у единственного поставщика, в обход условий заказчика, субподряд достался фирме, не являющейся субъектом малого предпринимательства. И как дополнительный факт, — по объекту, отданному на субподряд, «Южное ДСУ» не получило экономической прибыли.

УФАС признало фирмы антиконкурентными. Всем участникам сговора выданы предписания. Рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность — для должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юридических лиц — от 0,1 до 0,5 начальной стоимости предмета торгов, но не менее 100 тысяч рублей.

Факт

«Южное дорожно-строительное управление» входит в число шести крупнейших предприятий дорожного хозяйства региона.