17 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Автоновости

В Алтайском крае разрабатывают летнюю схему движения на Змеиногорском тракте

В Барнауле идут работы по строительству новой транспортной развязки на пересечении со Змеиногорским и Южными трактами, сообщает региональный Минтранс.

В Алтайском крае разрабатывают летнюю схему движения на Змеиногорском тракте.
В Алтайском крае разрабатывают летнюю схему движения на Змеиногорском тракте.
Минтранс Алтайского края

В настоящее время уже завершается монтаж балок пролетного строения на двух железобетонных путепроводах, это будущая основа проезжей части. Конструкции готовы уже на 80%.

Отмечается, что в дачный сезон проезд ограничивать не планируется. За счет правильного распределения транспортных потоков после введения объекта его пропускная способность увеличится до 70 тысяч автомобилей в сутки.

До конца года планируется устроить кольцевую и тоннельную части, на проезжих частях уложат асфальтобетонное покрытие, сделают систему водоотвода, освещение, установят автобусные остановки и шумозащитные заборы. Озеленение территории и устройство тротуаров с освещением тоже предусмотрено.

Ранее сообщалось, что в Барнауле временно изменят схему движения на Старом мосту.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость