В Алтайском крае начали ремонтировать федеральные трассы

На Чуйском тракте дорожники приступили к обновлению участка со 186 по 189 км в Тальменском районе. Кроме того, ремонт идет на автодороге А-322 в Топчихинском, Шипуновском, Поспелихинском районах, сообщает Упрдор «Алтай».

На отрезке в Тальменском районе укладывают тонкослойное защитное покрытие. Оно позволит уберечь от разрушения в процессе эксплуатации нижние слои и повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дороги.

Аналогичные работы проходят на трассе на 76−88 км, в Топчихинском районе. На двух объектах в Шипуновском (166−172 км) и Поспелихинском (230−239 км) районах кроме покрытия приведут в порядок обочины и заменят сигнальные столбики.

На участке с 239 по 249 км приступают к капитальному ремонту. Покрытие здесь выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обновят водопропускные трубы и дорожные знаки.

Также идет капитальный ремонт на двух мостах: через Большую Речку и Ишу. На первом движение организовали по одной полосе в реверсивном режиме, на втором — по временному объездному мосту.