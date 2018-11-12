В Алтайском крае скорая помощь слетела с дороги и опрокинулась, есть пострадавшие

В Алтайском крае утром 12 ноября опрокинулась машина скорой помощи. В аварии пострадали два человека, пишут очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск».

ДТП произошло в 6 утра. По предварительный информации, 43-летний водитель скорой помощи ехал от Рубцовска в направлении села Новоегорьеское. Мужчина не справился с управлением, УАЗ съехал с дороги и опрокинулся.

На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. У машины скорой помощи смяты передняя и боковая части, повреждена крыша.

В аварии два пассажира получили травмы. Свидетели аварии пишут, что у 36-летнего мужчины — резаная рана лобной части головы, а у 35-летней женщины — ушиб мягких тканей левого плеча и правого колена.

В пресс-службе ГИБДД Алтайского края altapress.ru рассказали, что пострадавших осмотрели медики, госпитализация не потребовалась. Проводят проверку.