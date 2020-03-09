В Алтайском крае сохраняется режим ограничения дорожного движения

Напомним, что на понедельник синоптики прогнозируют усиление ветра до 17−22 метров в секунду, местами порывы до 25 метров, снег, мокрый снег, продолжительные метели. На дорогах сильная гололедица.
В связи с этим режим ограничения дорожного движения для любых видов транспорта действует на 15 участках автомобильных трасс:
- Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (от Нижнечуманки Баевского района до Знаменки Славгородского района);
- Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница с Новосибирской областью (от Змеиногорска до Рубцовска);
- Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан (на всем протяжении),
- Алейск — Петропавловское — Смоленское (на всем протяжении);
- Алейск — Чарышское (от Алейска до Чарышское);
- Поспелиха — Новичиха — Волчиха (от Поспелихи до Волчихи),
- Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница с Кемеровской областью (от Бийска до Целинного);
- Троицкое — Целинное (на всем протяжении);
- Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай (от Бийска до села Новиково);
- Рубцовск — Угловское — Михайловское (от Рубцовска до села Круглое Угловского района);
- Шипуново — Краснощеково — Курья (от Краснощеково до Курьи);
- Алейск — Буканское (на всем протяжении);
- Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница с Республикой Алтай (на всем протяжении);
- Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа (на всем протяжении);
- Горняк — Староалейское (на всем протяжении).
Сообщаем телефоны «горячих линий»:
— дежурный «Алтайавтодор» — 36−31−69, 8−800−222−3169;
— дежурный Упрдор «Алтай» — 63−14−59;
— дежурный ГИБДД — 39−35−86.
Горячая линия МЧС России по Алтайскому краю — 20−26−21.