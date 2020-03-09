Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 марта -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

В Алтайском крае сохраняется режим ограничения дорожного движения

9 марта из-за неблагоприятных погодных условий в Алтайском крае сохранен режим ограничения дорожного движения на 15 участках.

Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.
Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

Напомним, что на понедельник синоптики прогнозируют усиление ветра до 17−22 метров в секунду, местами порывы до 25 метров, снег, мокрый снег, продолжительные метели. На дорогах сильная гололедица.

В связи с этим режим ограничения дорожного движения для любых видов транспорта действует на 15 участках автомобильных трасс:

  • Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (от Нижнечуманки Баевского района до Знаменки Славгородского района);
  • Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница с Новосибирской областью (от Змеиногорска до Рубцовска);
  • Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан (на всем протяжении),
  • Алейск — Петропавловское — Смоленское (на всем протяжении);
  • Алейск — Чарышское (от Алейска до Чарышское);
  • Поспелиха — Новичиха — Волчиха (от Поспелихи до Волчихи),
  • Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница с Кемеровской областью (от Бийска до Целинного);
  • Троицкое — Целинное (на всем протяжении);
  • Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай (от Бийска до села Новиково);
  • Рубцовск — Угловское — Михайловское (от Рубцовска до села Круглое Угловского района);
  • Шипуново — Краснощеково — Курья (от Краснощеково до Курьи);
  • Алейск — Буканское (на всем протяжении);
  • Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница с Республикой Алтай (на всем протяжении);
  • Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа (на всем протяжении);
  • Горняк — Староалейское (на всем протяжении).

Сообщаем телефоны «горячих линий»:

— дежурный «Алтайавтодор» — 36−31−69, 8−800−222−3169;

— дежурный Упрдор «Алтай» — 63−14−59;

— дежурный ГИБДД — 39−35−86.

Горячая линия МЧС России по Алтайскому краю — 20−26−21.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость