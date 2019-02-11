В Алтайском крае Toyota слетела с дороги в кювет

В ГИБДД Алтайского края altapress.ru сообщили, что ДТП произошло около 1:00. В аварии никто не пострадал.
На снимке с места ДТП видно, что Toyota находится в кювете. Судя по фотографии, значительных повреждения у иномарки нет.
В Бийске в ночь с 10 на 11 февраля автомобиль Toyota Camry съехал с дороги, пишут очевидцы в группе «Инцидент Бийск».
В ГИБДД Алтайского края altapress.ru сообщили, что ДТП произошло около 1:00. В аварии никто не пострадал.
На снимке с места ДТП видно, что Toyota находится в кювете. Судя по фотографии, значительных повреждения у иномарки нет.
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