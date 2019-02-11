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Автоновости

В Алтайском крае Toyota слетела с дороги в кювет

В Бийске в ночь с 10 на 11 февраля автомобиль Toyota Camry съехал с дороги, пишут очевидцы в группе «Инцидент Бийск».

ДТП в Бийске в ночь на 11 февраля.
ДТП в Бийске в ночь на 11 февраля.
vk.com/incident_22

В ГИБДД Алтайского края altapress.ru сообщили, что ДТП произошло около 1:00. В аварии никто не пострадал.

На снимке с места ДТП видно, что Toyota находится в кювете. Судя по фотографии, значительных повреждения у иномарки нет.

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