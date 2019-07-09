В Алтайском крае три дня будут перекрывать Чуйский тракт

Движение для всех видов транспорта будет ограничено:
9 июля
- с 22:40 до 1:40 10 июля на автодороге н.п. Полковниково — а/д Р-256 — 267 км автодороги Р-256; н.п. Полковниково — а/д Р-256 — 257 км автодороги Р-256.
10 июля
- с 16:40 до 19:40 11 июля на 257 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 — н.п. Контошино и 267 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 — 258 км автодороги Р-256.
11 июля
- с 21:40 до 00:40 12 июля на автодороге н.п. Контошино — а/д Р-256 — н.п. Полковниково и 258 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 — н.п. Полковниково.
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.