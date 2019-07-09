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Автоновости

В Алтайском крае три дня будут перекрывать Чуйский тракт

Из-за планового прохождения военных колонн в Алтайском крае перекроют движение на автодороге Р-256 9, 10 и 11 июля. Об этом предупредили в краевой госавтоинспекции.

На военном полигоне в Алтайском крае.
На военном полигоне в Алтайском крае.
Анна Зайкова.

Движение для всех видов транспорта будет ограничено:

9 июля

  • с 22:40 до 1:40 10 июля на автодороге н.п. Полковниково — а/д Р-256 — 267 км автодороги Р-256; н.п. Полковниково — а/д Р-256 — 257 км автодороги Р-256.

10 июля

  • с 16:40 до 19:40 11 июля на 257 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 — н.п. Контошино и 267 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 — 258 км автодороги Р-256.

11 июля

  • с 21:40 до 00:40 12 июля на автодороге н.п. Контошино — а/д Р-256 — н.п. Полковниково и 258 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 — н.п. Полковниково.

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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