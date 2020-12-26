В Алтайском крае тяжелая техника буквально слетает с автомобильных трасс

Об одной из таких аварий рассказала подписчица сообщества «Инцидент Рубцовск». По ее словам, ДТП произошло в Рубцовском районе на федеральной трассе А-322 около Захаровского переезда.
Дороги оказалось мало грузовику, прицеп которого перевернулся.
Еще одна авария с участие грузового транспорта в этот же день случилась на станции Мамонтово. Около 11 часов утра на повороте не справился с управлением и слетел с трассы грузовой автомобиль, оказавшийся в кювете.
В Бийском районе, рядом с поселком Светлозерск, в аварию попала дорожная техника. Грейдер вылетел с дороги и перевернулся.