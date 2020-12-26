Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 декабря -34°C
Автоновости

В Алтайском крае тяжелая техника буквально слетает с автомобильных трасс

25 декабря в Алтайском крае произошло несколько аналогичных ДТП, участниками которых стали грузовые автомобили. Они либо перевернулись на дороге, либо свалились в кювет.

Спецтехника слетела с трассы.
Спецтехника слетела с трассы.
https://vk.com/incident_22

Об одной из таких аварий рассказала подписчица сообщества «Инцидент Рубцовск». По ее словам, ДТП произошло в Рубцовском районе на федеральной трассе А-322 около Захаровского переезда.

Дороги оказалось мало грузовику, прицеп которого перевернулся.

Еще одна авария с участие грузового транспорта в этот же день случилась на станции Мамонтово. Около 11 часов утра на повороте не справился с управлением и слетел с трассы грузовой автомобиль, оказавшийся в кювете.

Спецтехника слетела с трассы.
Спецтехника слетела с трассы.
vk.com/incident22

В Бийском районе, рядом с поселком Светлозерск, в аварию попала дорожная техника. Грейдер вылетел с дороги и перевернулся.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость