В Алтайском крае у автобуса вырвало колесо во время движения

Поломка произошла на перекрестке улиц Жуковского-Крылова. Автобус встал посреди перекрестка, а колесо укатилось в канаву.
У автобуса оторвало колесо.
Машина двигалась на маленькой скорости и пострадавших в происшествии удалось избежать.
Вечером 26 декабря в Камне-на-Оби у автобуса Каменского ПАТП вырвало колесо прямо во время движения, пишут «Каменские известия».
Поломка произошла на перекрестке улиц Жуковского-Крылова. Автобус встал посреди перекрестка, а колесо укатилось в канаву.
Машина двигалась на маленькой скорости и пострадавших в происшествии удалось избежать.
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