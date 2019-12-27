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Автоновости

В Алтайском крае у автобуса вырвало колесо во время движения

Вечером 26 декабря в Камне-на-Оби у автобуса Каменского ПАТП вырвало колесо прямо во время движения, пишут «Каменские известия».

У автобуса оторвало колесо.
У автобуса оторвало колесо.
https://izvestiy-kamen.ru/

Поломка произошла на перекрестке улиц Жуковского-Крылова. Автобус встал посреди перекрестка, а колесо укатилось в канаву.

У автобуса оторвало колесо.
У автобуса оторвало колесо.
izvestiy-kamen.ru/

Машина двигалась на маленькой скорости и пострадавших в происшествии удалось избежать.

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