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Автоновости

В Алтайском крае устранили переливы и открыли движение по нескольким трассам

Алтайские дорожники устранили последствия разлива рек на нескольких автодорогах и открыли движения, сообщили в краевом минтрансе.

Трасса Акатьево-Сузоп-Новотроицк.
Трасса Акатьево-Сузоп-Новотроицк.
http://mintrans22.ru/

Проезд для всех видов транспорта открыли на дорогах Красногорское — Карагайка — Ивановка (с 13 км по 16 км) и семи км дороги Акатьево — Сузоп — Новотроицк.

На трассе Алейск — Безголосово уровень воды сохраняется. Дорожники продолжают следить за ситуацией.

Проехать там можно через капитальный мост в Алейске и далее по региональной трассе Алейск — Петропавловское — Смоленское.

По данным Алтайского ЦГМС, до 22 апреля на Чумыше в районе Ельцовки продолжится подъем воды до 370−400 см (критическая отметка 320 см).

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