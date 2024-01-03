3 января
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
﻿
Автоновости

В Алтайском крае вновь перекрывают дороги. Где проехать нельзя?

Из-за непогоды на Алтае вновь действуют ограничения на автомобильных трассах. На этот раз проехать нельзя недалеко от Барнаула.

Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.
Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

Ограничения для всех видов транспортных средств ввели сегодня на участке трассы А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан в районе дороги от Бельмесево до поворота на Топчиху (км 27 — км 87).

Причиной ограничения движения стали сложные метеорологические условия в виде мокрого снега, гололеда, метели и усиления ветра до 18-23 м/с.

МЧС Алтайского края просит водителей по возможности воздержаться от поездок, а в случае необходимости — не превышать скоростной режим и быть внимательными.

Напомним, со вчерашнего дня была перекрыта трасса между Рубцовском и Змеиногорском. Утром 3 января ее открыли. В течение суток в Алтайском крае были зафиксированы массовые ДТП. Особо сложная ситуация сложилась по направлению Бийска и Белокурихи.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость