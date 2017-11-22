В Алтайском крае водитель насмерть сбил девочку

ДТП произошло 21 ноября в 20:20. На 4-м километре дороги Бийск-Ельцовка 18-летний водитель за рулем LADA 2114, направлявшийся из села Первомайское в сторону Бийска, наехал на пешехода 2003 года рождения. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм 14-летняя девочка умерла до приезда скорой помощи. У водителя был минимальныйстаж вождения. Полицейские начали проводить проверку.

В ГИБДД напоминают, что пешеходы должны с осторожностью переходить дорогу, потому что из-за гололеда у автомобилей увеличивается тормозной путь. Кроме того, желательно носить на одежде световозвращающие элементы.

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