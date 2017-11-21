В селе Чоя в Республике Алтай вечером 20 ноября автомобиль сбил девушку, которая переходила дорогу, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае водитель сбил 15-летнюю девушку. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае водитель сбил 15-летнюю девушку. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло в 19:50 на улице Пушкина,16. Автомобиль под управлением 31-летнего мужчины наехал на девушку, которая шла не по переходному переходу.
Экспертиза показала, что водитель был трезв.
Подростка госпитализировали в больницу. Полицейские начали расследование.
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