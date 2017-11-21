В центре Барнаула грузовик торговой сети врезался в трамвай

В Барнауле грузовик "Холди дискаунтера" врезался в трамвай. 21 ноября 2017 года. Фото : Иван Арестов vk.com/barneos22. В Барнауле грузовик "Холди дискаунтера" врезался в трамвай. 21 ноября 2017 года. Фото : Максим Панов vk.com/barneos22.

Авария случилась на перекрестке Красноармейского проспекта и улицы Крупской в десятом часу утра. Движение трамваев в сторону площади Октября было заблокировано, грузовик перегородил движение первого ряда проспекта.

В городском отделе ГИБДД сообщили, что за медицинской помощью никто из ехавших в грузовике и трамвае не обращался, водители транспортных средств самостоятельно оформляют аварию, не привлекая сотрудников госавтоинспекции.

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