В Алтайском крае временно ограничат движение. Адреса

Движение для всех видов транспорта будет ограничено по адресам:

19-го марта 2024 года с 17 часов 50 минут до 19 часов 50 минут по маршруту «Полковниково - а/д Р-256 "Чуйский тракт" - Контошино»;

20-го марта 2024 года с 04 часов 00 минут до 06 часов 30 минут по маршруту «Баюновские ключи - а/д Р-256 «Чуйский тракт» - Фирсово - Бобровка»;

20-го марта 2024 года с 17 часов 50 минут до 19 часов 50 минут по маршруту «Контошино - Р-256 «Чуйский тракт» - Налобиха»;