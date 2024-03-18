18 марта
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Автоновости

В Алтайском крае временно ограничат движение. Адреса

Госавтоинспекция сообщила, что в течение нескольких дней движение в регионе будет временно ограничиваться на разных участках дороги.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
"Инцидент Барнаул"

Движение для всех видов транспорта будет ограничено по адресам:

  • 19-го марта 2024 года с 17 часов 50 минут до 19 часов 50 минут по маршруту «Полковниково - а/д Р-256 "Чуйский тракт" - Контошино»;

  • 20-го марта 2024 года с 04 часов 00 минут до 06 часов 30 минут по маршруту «Баюновские ключи - а/д Р-256 «Чуйский тракт» - Фирсово - Бобровка»;

  • 20-го марта 2024 года с 17 часов 50 минут до 19 часов 50 минут по маршруту «Контошино - Р-256 «Чуйский тракт» - Налобиха»;

  • 20-го марта 2024 года с 17 часов 20 минут до 20 часов 20 минут по маршруту «Лесной - Бобровка - Рассказиха».

Ограничение будет введено в связи с движением военных колонн.

Ранее сообщалось, что в Барнауле временно изменят схему движения на Старом мосту.

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