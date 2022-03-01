В Алтайском крае временно перекроют Чуйский тракт из-за движения военных колонн

Движение временно будет перекрыто для всех видов транспорта.
Где и во сколько
- с 18:00 до 21:00 на автодороге «н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Жилино»;
- с 18:00 до 21:00 на автодороге «н.п. Б. Ключи — н.п. Лесной — а/д «Фирсово — Бобровка — Рассказиха» — аэродром «Лесной»;
- с 23:20 до 00:15 на автодороге «н.п. Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Старая Косиха».
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.