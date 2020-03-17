В Алтайском крае введут весенние ограничения для автомобилей

С 1 по 30 апреля в Алтайском крае будут действовать ограничения проезда для большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам. Об этом предупредили в краевом минтрансе.

Запрет коснется грузовиков с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения. Его можно получить в «Алтайавтодоре».

Весной трассы закрываются на «просушку» для того, чтобы сохранить дорожное полотно. Из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность. В итоге дорожные конструкции ослабляются и не могут выдерживать прежнюю нагрузку.

Ограничения для грузовиков вводят для того, чтобы уменьшить вред, наносимый дороге.

На что не распространяется запрет