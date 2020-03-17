В Алтайском крае введут весенние ограничения для автомобилей

Запрет коснется грузовиков с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения. Его можно получить в «Алтайавтодоре».
Весной трассы закрываются на «просушку» для того, чтобы сохранить дорожное полотно. Из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность. В итоге дорожные конструкции ослабляются и не могут выдерживать прежнюю нагрузку.
Ограничения для грузовиков вводят для того, чтобы уменьшить вред, наносимый дороге.
На что не распространяется запрет
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов, включая молочное и зерновое сырье, а также продукты переработки, животных, лекарств, топлива, почты и почтовых грузов, твердых и жидких бытовых отходов;
- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧП;
- спецтехнику, используемую для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которая находится в хозяйственном ведении соответствующих организаций;
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- спецтехнику, выполняющую работы по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется за счет средств краевого бюджета;
- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба.