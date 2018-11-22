Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 ноября -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
106

В Алтайском крае заметно увеличат траты на ремонт трасс

По предварительным прогнозам, в Алтайском крае в 2019 году отремонтируют свыше 900 км дорог. Это на 200 км больше, чем в 2018 году, следует из доклада начальника дорожного транспортного-управления минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровина.

Ремонт трассы в Романовском районе.
Ремонт трассы в Романовском районе.
altdor.ru

По предварительным данным, дорожный фонд Алтайского края в 2019 году увеличится до 10,7 млрд рублей. Для сравнения: по итогам 2018 года он составил 9,9 млрд рублей.

Как рассказал Дмитрий Коровин, в 2019 году краевые власти сделают упор на именно на ремонт трасс. На обновление покрытия потратят на 36% больше средств, чем в текущем. Затраты на содержание увеличат на 17%. Перераспределение произойдет за счет того, что меньше будут инвестировать в строительство и реконструкцию объектов.

В приоритете у дорожников в 2019 году будут следующие трассы:

  • Барнаул — Камень-на-Оби;
  • Крутиха — Яровое;
  • от Бийска в сторону Кузбасса;
  • от Поспелихи до Курьи.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость