В Алтайском крае заметно увеличат траты на ремонт трасс

По предварительным прогнозам, в Алтайском крае в 2019 году отремонтируют свыше 900 км дорог. Это на 200 км больше, чем в 2018 году, следует из доклада начальника дорожного транспортного-управления минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровина.

По предварительным данным, дорожный фонд Алтайского края в 2019 году увеличится до 10,7 млрд рублей. Для сравнения: по итогам 2018 года он составил 9,9 млрд рублей.

Как рассказал Дмитрий Коровин, в 2019 году краевые власти сделают упор на именно на ремонт трасс. На обновление покрытия потратят на 36% больше средств, чем в текущем. Затраты на содержание увеличат на 17%. Перераспределение произойдет за счет того, что меньше будут инвестировать в строительство и реконструкцию объектов.

В приоритете у дорожников в 2019 году будут следующие трассы: