В Алтайском крае заметно увеличат траты на ремонт трасс

По предварительным данным, дорожный фонд Алтайского края в 2019 году увеличится до 10,7 млрд рублей. Для сравнения: по итогам 2018 года он составил 9,9 млрд рублей.
Как рассказал Дмитрий Коровин, в 2019 году краевые власти сделают упор на именно на ремонт трасс. На обновление покрытия потратят на 36% больше средств, чем в текущем. Затраты на содержание увеличат на 17%. Перераспределение произойдет за счет того, что меньше будут инвестировать в строительство и реконструкцию объектов.
В приоритете у дорожников в 2019 году будут следующие трассы:
- Барнаул — Камень-на-Оби;
- Крутиха — Яровое;
- от Бийска в сторону Кузбасса;
- от Поспелихи до Курьи.